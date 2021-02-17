В Давлекановском районе зафиксировали рекордные для данных мест морозы

Давлекановский район | 17 фев 2021 | 09:24

В деревне Романовка, в Давлекановском районе республики сегодня -33°, а чуть подальше, ближе к озеру Асылыкуль и вовсе -38°, на коже температура ощущается, намного ниже -40°. По словам местных жителей, эта зима наиболее суровая из всех последних.









— Пошел на улицу, думал машину заведу, на работу ехать нужно. Посмотрел на температуру и решил оставить эту бесполезную затею. На термометре вроде всего -33°, а на самом деле так холодно, что буквально вымерзаешь за пару минут. Животных в сараях жалко, стараемся утеплять. Но все равно, подмерзают они сильно, — рассказал местный житель Василий Поречный.

Отметим, что ранее самым холодным селом было Уткалево в Белорецком районе Башкирии. В 2017 году, в феврале месяце, там было - 49°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: Василий Поречный