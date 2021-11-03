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В одном из районов Башкирии температура воздуха опустилась до -18 градусов

В одном из районов Башкирии температура воздуха опустилась до -18 градусов

16:00, 03 ноя 2021

Если по всей территории республики морозы по ночам едва опускались до -5 °, то в селе Уткалево, в Белорецком районе было гораздо холоднее.

Местный житель Ришат Хайбуллин сфотографировал уличный термометр, на котором обозначено -18 °. По словам жителей села, они привыкли к таким морозам. Из-за того, что оно расположено между гор, туда часто спускаются остывшие холодные массы воздуха. Зимой нередко температура опускается ниже -40 ° поэтому всю скотину в холодное время года приходится держать в обогреваемых сараях.

О том, что жителям республики на этой неделе стоит готовится к сильному похолоданию рассказали и в Башгидрометцентре региона.

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Источник: proural.info
Фото: Ришат Хайбуллин
Теги: Белорецкий район погода
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