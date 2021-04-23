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Хабиров объявил об открытии в Уфе речной навигации

Хабиров объявил об открытии в Уфе речной навигации

Уфа | 23 апр 2021 | 15:52

Сегодня, 23 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в Уфе открыта речная навигация 2021 года. Руководитель региона также отметил, что власти приняли решение спасти «Башкирское речное пароходство» от банкротства. 

«На Монументе Дружбы в Уфе мы открыли навигацию 2021 года. Символично, что мы к этому времени реконструировали набережную вдоль реки Белой. Именно отсюда в 1858 году, 163 года назад, отошел первый башкирский пароход. В нашей республике 1000 км внутренних водных путей. Основные транспортные артерии — реки Белая, Уфа и Павловское водохранилище. Они дают нам большие возможности по развитию водного транспорта, и мы будем этим заниматься», – прокомментировал глава.

По его словам, в настоящий момент «Башкирское речное пароходство» уже «потихоньку поднимает голову». В 2021 году планируется перевезти 500 тысяч пассажиров и не менее 1 млн тонн грузов.

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Фото: со страницы Радия Хабирова

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