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В России планируют изменить правила оплаты больничных

В России планируют изменить правила оплаты больничных

| 06 май 2021 | 10:33

С 2022 года все больничные станут электронными, выплаты будут начисляться автоматически по факту закрытия больничного листа либо выхода в декрет. Об этом рассказали в Министерстве труда РФ.

В соответствии с новым законом, вина за своевременность оплаты больничного и точность расчетов перекладывается с работодателей на Фонд соцстрахования, сообщает "Российская газета". Работникам не нужно будет подавать заявление, а выплаты будут начисляться автоматически. Запланировано, что вторым шагом станет отказ от бумажного больничного в пользу электронного. Это должно случиться до конца 2021 года.

Кроме того, партия «Единая Россия» предложила президенту РФ оплачивать больничные родителям дошкольников в полном объеме без учета стажа работы. Как считает специалист ОНФ, в основном от сегодняшней системы страдают молодые семьи, где родители до последнего не выходят на больничный по причине низкой оплаты. В ходе послания к Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал полный размер выплат за листки нетрудоспособности родителей, которые ухаживают за болеющим ребенком.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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