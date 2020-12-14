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В России изменились правила оформления больничного листа

В России изменились правила оформления больничного листа

| 14 дек 2020 | 10:06

С 14 декабря в России вступили в силу новые правила оформления больничного. Теперь его можно оформить в электронном виде, а больничный по уходу за ребенком больше не ограничивается по срокам.

«С понедельника у россиян появляется возможность оформления электронного листка нетрудоспособности наряду с бумажным носителем. Бумажный вариант больничного медучреждение сможет оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного потребуется еще и СНИЛС», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ Минздрава РФ.


Что касается больничного по уходу за ребенком, он не будет ограничиваться по срокам, однако оплачиваемый период — не более 15 дней. Если в этом случае лист нетрудоспособности будет оформлен в электронном виде, будет достаточно одного при болезни трех детей, а если оформлять бумажный лист, то на двух детей сделают один лист, на третьего ребенка — второй. Если один родитель уже находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, то другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка. Кроме того, правила предусматривают новые случаи получения больничного по беременности и родам. Так, если беременность многоплодная и роды на 22-28 неделе, длительность больничного составит 194 дня.

При угрозе распространения опасных заболеваний, оформлять листы нетрудоспособности можно дистанционно, при помощи телемедицинских консультаций. Выдавать такие листы смогут все больницы с медицинской лицензией, включая фельдшеров (если они представляют лечащего врача) и стоматологов.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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