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Как в Башкирии получить больничный лист и пособие по нему, изолированным на карантин гражданам

Добавлено: 22.03.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Как в Башкирии получить больничный лист и пособие по нему, изолированным на карантин гражданам

Жители Башкирии, вернувшиеся из заграничных поездок и изолированные от общества с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, могут оформить листки временной нетрудоспособности и получить по ним пособие. Механизм оформления больничных в электронном виде озвучила заместитель управляющего Фонда социального страхования России по РБ Лариса Черепанова.



По словам специалиста, для получения электронных больничных листов граждане должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Подать заявление они могут через личный кабинет, автоматически попав оттуда в личный кабинет на портале Фонда соцстрахования. В случае карантина листы оформляются дистанционно, посещение врачей для этого не требуется. Нужно заполнить данные, приложить сканы загранпаспорта, которые свидетельствуют о пересечении границы, либо сканы билетов. Подать документы можно не только на себя, но и на членов семьи, с которыми граждане находились в заграничной поездке. Когда электронный лист поступит в базу данных Фонда соцстрахования, его оплатят частями — сначала первые семь дней, затем, после того как больничный лист будет закрыт, оставшиеся дни. Оплата будет производиться полностью за счет средств Фонда. С работодателем также будет контактировать Фонд соцстрахования.

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Лариса Черепанова подчеркнула, что больничные листы выдаются застрахованным гражданам, которые официально трудоустроены. Граждане, у которых не заключены официальные трудовые договоры с работодателями, не подлежат социальному страхованию. Соответственно, больничные листы им не оплачиваются.

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин добавил, что больничный лист выдается со дня обращения граждан на горячую линию Минздрава РБ по номеру: 8 (347) 286-58-27, в поликлинику по месту жительства, либо через личный кабинет, как уже было сказано выше. При этом больничный будет выдан на оставшиеся дни двухнедельного карантина. То есть, если человек находится в отпуске, лист нетрудоспособности будет открыт после окончания отпуска до истечения 14-дневного карантина. Поводом и диагнозом в больничном будет указан карантин. Задним числом оформление больничного не предусмотрено.


Максим Забелин отметил, что электронный больничный лист имеет такую же юридическую силу, как и его традиционный бумажный аналог.

По вопросам оформления больничных листов в электронном виде в связи с карантином по коронавирусу в Башкирии работает телефон горячей линии: 8 (347) 256-17-28.


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Источник: www.i-gazeta.com
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