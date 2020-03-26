Как в Башкирии дистанционно оформить больничный лист гражданам находящимся на карантине по коронавирусу

В Башкирии для дистанционного оформления больничных листов для находящихся на карантине по коронавирусу граждан определены три организации, следует из указа главы региона Радия Хабирова, опубликованного на официальном правовом портале.







Это — Республиканский клинический психотерапевтический центр минздрава, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер и Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.

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