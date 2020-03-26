Как в Башкирии дистанционно оформить больничный лист гражданам находящимся на карантине по коронавирусу

В Башкирии для дистанционного оформления больничных листов для находящихся на карантине по коронавирусу граждан определены три организации, следует из указа главы региона Радия Хабирова, опубликованного на официальном правовом портале.
Это — Республиканский клинический психотерапевтический центр минздрава, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер и Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.
В администрации Уфы ранее сообщали, что оформить больничный лист можно, позвонив на горячую линию 286-58-27 или 279-91-20 (минздрав), 256-17-28 (Фонд социального страхования) или в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования.
Напомним, что Глава Башкирии Радий Хабиров 25 марта внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности на территории республики в связи с угрозой распространения коронавируса.