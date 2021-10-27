Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

Жители Башкортостана, контактировавшие с больными COVID-19, могут уйти на больничный

Жители Башкортостана, контактировавшие с больными COVID-19, могут уйти на больничный

08:31, 27 окт 2021

Уфимка задала вопрос — могут ли жители Башкирии, контактировавшие с положительным COVID-пациентом, оформить официальный больничный? Действительно ли им выдадут лист временной нетрудоспособности?

На вопрос ответил в ходе брифинга Минздрава РБ вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин.

— Да, могут. Такое право есть, — прокомментировал министр. — Граждане, которые находились в близком контакте с заболевшим, — как правило, это члены семьи, либо лица, проживающие с заболевшим в одном помещении, — имеют право открыть больничный лист. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Напомним, в ходе совещания в правительстве по ситуации с коронавирусом, которое состоялось 20 октября, президент РФ Владимир Путин призвал граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, соблюдать самоизоляцию и уходить на больничный.

— Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, — призвал Путин. — Вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег.


Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Роспотребнадзор ведёт мониторинг граждан, которые являются контактными и должны находиться на самоизоляции.

— Мы соотнесли эти данные с показателями выданных больничных по субъектам РФ, по данным Фонда социального страхования, и видим разницу между теми, кто должен находиться на самоизоляции, и теми, кто должен получать больничный по поводу нахождения на самоизоляции как контактный. Разница очень большая. А это означает, что люди, которые, по сути, уже являются носителями коронавируса, по-прежнему находятся в социуме и общаются в различных коллективах, — отметила Голикова.

Читайте также:

В Башкирии назвали категорию граждан, которые подлежат вакцинации в первую очередь
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: здравоохранение Коронавирус в Башкирии
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: