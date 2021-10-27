Жители Башкортостана, контактировавшие с больными COVID-19, могут уйти на больничный

08:31, 27 окт 2021

Уфимка задала вопрос — могут ли жители Башкирии, контактировавшие с положительным COVID-пациентом, оформить официальный больничный? Действительно ли им выдадут лист временной нетрудоспособности?







На вопрос ответил в ходе брифинга Минздрава РБ вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин.

— Да, могут. Такое право есть, — прокомментировал министр. — Граждане, которые находились в близком контакте с заболевшим, — как правило, это члены семьи, либо лица, проживающие с заболевшим в одном помещении, — имеют право открыть больничный лист. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

Напомним, в ходе совещания в правительстве по ситуации с коронавирусом, которое состоялось 20 октября, президент РФ Владимир Путин призвал граждан, которые контактировали с больными коронавирусом, соблюдать самоизоляцию и уходить на больничный.

— Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и остаться дома, даже если дел невпроворот, — призвал Путин. — Вы тем самым не допустите дальнейшего распространения инфекции, не будете подвергать риску своих знакомых, друзей, коллег.









Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Роспотребнадзор ведёт мониторинг граждан, которые являются контактными и должны находиться на самоизоляции.

— Мы соотнесли эти данные с показателями выданных больничных по субъектам РФ, по данным Фонда социального страхования, и видим разницу между теми, кто должен находиться на самоизоляции, и теми, кто должен получать больничный по поводу нахождения на самоизоляции как контактный. Разница очень большая. А это означает, что люди, которые, по сути, уже являются носителями коронавируса, по-прежнему находятся в социуме и общаются в различных коллективах, — отметила Голикова.

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