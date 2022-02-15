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В Башкирии зарегистрированы факты мошенничества с больничными листами

В Башкирии зарегистрированы факты мошенничества с больничными листами

19:29, 15 фев 2022

На брифинге Минздрава РБ рассказали о фактах мошенничества при открытии листа нетрудоспособности.

- При получении положительного результата ПЦР-теста из частной клиники все равно придется пригласить врача из государственной поликлиники. Есть случаи мошенничества, люди стали пользоваться возможностью  дистанционного открытия больничного листа без наличия соответствующих показаний: заболевания, лабораторного его подтверждения. Необходимо пригласить медицинского работника и подтвердить заболевание. Тогда будет назначено лечение и открыт лист временной нетрудоспособности, - сказал вице-премьер республиканского правительства-министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

Он уточнил, что упрощенный порядок открытия больничного листа - дистанционно - действует до 15 марта. Чтобы дистанционно открыть больничный, нужно позвонить на номер телефона 122, набрать цифру «1» и оставить заявку на визит медицинского работника либо очно, либо в формате телемедицинской консультации.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: здравоохранение
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