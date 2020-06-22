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Работающие пенсионеры могут взять больничный до окончания режима самоизоляции

Работающие пенсионеры могут взять больничный до окончания режима самоизоляции

| 22 июн 2020 | 18:14

В правительстве России дали разрешение работающим пенсионерам старше 65 лет продлить возможность оформления «электронных» больничных до окончания режима самоизоляции.



В региональном отделении Пенсионного фонда сообщили, что работники старше 65 лет, чья профессиональная деятельность не предполагает возможности работать удаленно в период режима самоизоляции, действующего в регионе, могут оформить  очередной «электронный» больничный.

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«Электронные листки нетрудоспособности будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС», – уточнили в фонде.
Согласно постановлению правительства, с 15 июня профилактическая мера продлевается до официального окончания вынужденной самоизоляции для данной возрастной группы в конкретном регионе.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: newsbash.ru

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