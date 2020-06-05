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Пенсионерам заплатят за вынужденный отказ от работы в период коронавируса

Пенсионерам заплатят за вынужденный отказ от работы в период коронавируса

| 05 июн 2020 | 13:38

Пенсионерам, вынужденным отказаться от работы из-за режима самоизоляции, в ближайшие дни поступят выплаты за период нетрудоспособности с 1 по 11 июня. Сумма для каждого будет рассчитана индивидуально, с учетом срока стажа и размера заработной платы.



Расчет выплат за карантин происходит по тем же правилам, что и при выдаче больничного из-за болезни, напоминает "Гарант". Если трудовой стаж человека 8 лет и выше, то ему полагается 100% заработка, но не более 69 тыс. 961 руб. 65 коп. в месяц. Деньги перечисляются из Фонда социального страхования напрямую гражданину.

Претендовать на оформление больничного из-за коронавируса могут работающие пенсионеры старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, которые обязаны в период эпидемии соблюдать режим самоизоляции и при этом не могут работать удаленно. Оформление листа нетрудоспособности в этом случае происходит дистанционно. Сведения о наличии у сотрудника цифрового документа о временной нетрудоспособности в ФСС передает работодатель.

Фонд социального страхования Башкирии с 1 июля будет осуществлять социальные выплаты напрямую

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Правительство РФ уже четыре раза выносило постановление о выдаче работающим пенсионерам электронного больничного из-за коронавируса. Выплаты за первые три периода – с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля и с 12 по 29 мая – уже поступили.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: newsbash.ru

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