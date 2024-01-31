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Указ уже подписан: пенсионеров ждет внушительная прибавка

Указ уже подписан: пенсионеров ждет внушительная прибавка

Согласно объявлению Пенсионного фонда России, пенсионеры, проработавшие не менее 20 лет в период Советского Союза, получат право на новое дополнительное пособие. Это пособие может достичь размера 6500 рублей и станет значительной финансовой поддержкой для многих пожилых граждан.

Однако не все пенсионеры смогут претендовать на данное пособие. Главным условием является наличие необходимого трудового стажа. Расчет производится на основании времени работы до 1992 года, за каждый год которого начисляется 1%, а за период с 1992 по 2002 год - 10%.

Важно также принимать во внимание трудовой стаж до 2002 года для корректного определения коэффициента выплат. Пенсионеры, отработавшие в указанный период, имеют возможность рассчитывать на коэффициент 0,55, что существенно увеличит размер их пособия.

Данное нововведение вызвало большой интерес среди пенсионеров и стало предметом обсуждения в обществе. Новое пособие предоставляет возможность пенсионерам получить заслуженную финансовую поддержку и улучшить свое материальное положение.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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