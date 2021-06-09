Где отпраздновать День города в Уфе 2021

09 июн 2021 | 11:09

12 июня уфимцы отпразднуют 447-летие основания города, День России и 267-летие со дня рождения национального героя Салавата Юлаева. Мэрия Уфы опубликовала план мероприятий во всех районах столицы Башкирии.



В этот состоится торжественное возложение цветов к памятникам «Монумент Дружбы», Салавату Юлаеву и Шайхзаде Бабичу.







В 10:00 в ДОЛ «Чайка» пройдет Городской туристский слет учащихся города «Саяхат 2021». В это же время в парке «Ватан» организуют Открытый турнир по борьбе курэш на Кубок мэра.



В 11:00 на площади имени Ленина пройдут конкурсы «Уфа — город счастливого детства», «Уфа — туристская», «Уфа в стиле Эко». А в 12:00 в парке «Кашкадан» для людей с ограниченными возможностями здоровья состоится Открытое физкультурно-массовое мероприятие.



На площади перед Государственным академическим русским драматическим театром пройдут праздничные мероприятия, посвященные сразу трем событиям. Начало в 12:00.



Воспитанники спортивных школ Уфы пройдут соревнования с показательными выступлениями и мастер-классами. Мероприятие состоится на площади имени Ленина в 13:00.



Вечером, в 19:00 на «Уфа-Арене» организуют Церемонию открытия турнира по смешанному боевому единоборству (ММА) «Горилла ММА Серия — 34: Сердце и кулак Башкортостана». В это же время в Городском досуговом центре пройдет Праздничный вечер отдыха для горожан «Город сказка, город мечта».



Администрация Уфы также организует акции «Окна России», «Флаги России. 12 июня», «Мы — граждане России», а также флешмоб в социальных сетях по чтению стихотворений.



Свои мероприятия также организовали районные администрации. Так, в Демском районе в парке «Демский» состоится праздничная спортивно-культурная программа «Уфа — город счастливых людей». Начало в 11:00.

В парке «Первомайский» Калининского района в 13:00 начнутся сразу три мероприятия: праздничная программа «Живи и процветай, моя столица!», культурно — спортивная программа с элементами «Сабантуя» и торжественное вручение паспортов школьникам.



В Кировском районе будет работать шесть площадок для празднования. 11 июня в 12:00 состоится торжественное открытие мемориальной доски А. З. Асфандиярову по адресу: Мубарякова, 12/2. 12 июня на площади Салавата Юлаева пройдет выставка картин учащихся и студентов. Начало в 10:00. У фонтана «Семь девушек» поэты Башкирии прочитают свои авторские произведения. Мероприятие начнется в 11:00. В этот же момент в Сквере Юнармейцев (Мубарякова, 12) пройдет техноквест «Смарт-Уфа». В 12:00 в сквере имени Аксакова начнется районное мероприятие «Уфа — любимая!». В этот день ГКЗ «Башкортостан» запустит мэппинг –трансляция в вечернее время видеоизображений.



Мероприятия Ленинского района пройдут в парке «Волна». В 14:00 состоится мероприятие, посвященное сразу четырем событиям: Дню России, 267-летию со дня рождения Салавата Юлаева, 447-летию основания крепости Уфа и 85-летию основания района. Также в парке пройдут народные праздники «Шежере-байрамы» и «Сабантуй».



Администрация Октябрьского района проведет культурно-спортивный праздник «Самый лучший город на земле!» в парке «Кашкадан» в 12:00 и мероприятие «Всем сердцем с тобой, мой город родной!» в 12:00 на территории школы № 147 в селе Нагаево.



В Орджоникидзевском районе в 11:00 у парка «Нефтехимиков» пройдет концерт «Просторы России», в 19:00 — у ДК «Заря». В 21:00 состоится тематический вечер, посвященный Дню России, Дню города и Дню рождения Салавата Юлаева.









Советский район в парке «Лесоводов» организует эстафету по скандинавской ходьбе. Начала в 09:00. Через час там же состоится забег «Parkrun». В 11:00 в парке имени Якутова пройдет спортивное мероприятие «Мама, папа и я — спортивная семья!», в 15:00 — концерт «Цвети, мой город!».



Празднования завершатся салютами на площади имени Ленина и перед ДК «Моторостроитель. Начало в 23:00.

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