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Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания

Добавлено: 08.05.19
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Рубрика: Общество
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Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания

Завтра, 9 мая, в Уфе пройдет множество культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уфа: план мероприятий к Дню Победы 9 мая

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Уфа: план мероприятий к Дню Победы 9 мая
Уже с утра в парке Победы состоится торжественная церемония возложения цветов с участием руководства Республики Башкортостан. Начало мероприятия – в 08.45

После возложения цветов можно легко успеть на статический показ военной техники и ретро автомобилей, посвященный Дню Победы. Он пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Время работы выставки – с 11.00ч. до 18.00ч. Кроме того, с 10.00ч. до 16.00ч. жители и гости столицы могут принять участие во Всероссийской акции «Солдатская каша».

В это же время на площади им. В.И. Ленина — с 10.00 до 11.00 —  состоится торжественный парад военнослужащих воинских частей, учебных заведений, учреждений силовых структур и военной техники.

В 11 часов запланирована общереспубликанская «Минута молчания»

С 11.10 до 12.30 по улицам башкирской столицы пройдет «Бессмертный полк»

С 12.30 до 22.00 —  праздничная программа, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Празднование Дня Победы завершится фейерверком на площади им. В.И.Ленина в 22 часа.

Концертно-игровые и праздничные программы, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут традиционно организованы во всех районах города. 

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