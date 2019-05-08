Впервые в Башкирии в День Победы пройдет республиканская минута молчания

Завтра, 9 мая, в Уфе пройдет множество культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уже с утра в парке Победы состоится торжественная церемония возложения цветов с участием руководства Республики Башкортостан. Начало мероприятия – в 08.45После возложения цветов можно легко успеть на статический показ военной техники и ретро автомобилей, посвященный Дню Победы. Он пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Время работы выставки – с 11.00ч. до 18.00ч. Кроме того, с 10.00ч. до 16.00ч. жители и гости столицы могут принять участие во Всероссийской акции «Солдатская каша».В это же время на площади им. В.И. Ленина — с 10.00 до 11.00 — состоитсявоеннослужащих воинских частей, учебных заведений, учреждений силовых структур и военной техники.В 11 часов запланирована общереспубликанскаяС 11.10 до 12.30 по улицам башкирской столицы пройдетС 12.30 до 22.00 — праздничная программа, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.Празднование Дня Победы завершитсяна площади им. В.И.Ленина в 22 часа.Концертно-игровые и праздничные программы, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будут традиционно организованы во всех районах города.