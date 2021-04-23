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На площади в Уфе в честь Дня Победы выступит группа "Любэ"

На площади в Уфе в честь Дня Победы выступит группа "Любэ"

Уфа | 23 апр 2021 | 10:40

Группа «Любэ» станет хедлайнером праздничного концерта, который состоится на площади Ленина в Уфе 9 Мая. Власти республики рассказали о праздновании Дня Победы в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Шествие «Бессмертного полка», по словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, переносится на 24 июня из-за угрозы коронавируса. 9 Мая акция пройдёт в режиме онлайн.

Остальные торжественные мероприятия пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Так, 9 Мая традиционно пройдёт торжественная церемония возложения цветов в уфимском парке Победы. В ней примут участие ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, волонтёры и активисты патриотических организаций.

На проспекте Октября будет организовано торжественное прохождение военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и организаций. В параде примут участие свыше 1,5 тыс. человек личного состава, духовой оркестр, современная военная техника и техника времён ВОВ, а также малая авиация. На площадке перед Русдрамтеатром развернут экспозицию военных машин.

На площади Ленина состоится вышеуказанный праздничный концерт, а завершаться торжественные мероприятия фейерверком на двух площадках города.

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Источник: ufa.aif.ru

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