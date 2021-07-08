В Белорецком районе Башкирии создали платную штрафстоянку для бродячего скота
18:21, 08 июл 2021
Башкирские СМИ заведут рубрику «Ищу тебя» — в соцсетях они будут размещать фотографии потерявшегося скота.
Жители региона всё чаще жалуются на бесхозных животных — они выходят на дорогу и становятся причинами ДТП, топчут посевы.
Администрация Белорецкого района решила создать штрафстоянку для свободолюбивых копытных. Как рассказали в пресс-службе, первые сутки обойдутся в 2853 руб., а последующие — в 1800 руб. Власти надеются, что хозяева узнают свою скотину по фото и приедут с выкупом.
«Чтобы определить хозяина, необходима бирка. Если бирки нет или она не читается, чтобы найти хозяина, будут размещать фотографии – в соцсетях и СМИ.
Жалоб было очень много и вот решили создать такую штрафстоянку. Не думаю, что таких животных будет много. Загон уже создан, но пока ещё никого не поймали».
Источник: "Подъем"
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