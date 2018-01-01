В Белорецком районе полицейские активно проводят профилактику кражи скота

Сотрудники Отдела МВД России по Белорецкому району регулярно выявляют факты нарушения выпаса домашних животных, проводят беседы с владельцами скота о необходимости тщательного присмотра за ним. И всё же чуть ли не еженедельно в полицию за помощью обращаются скотовладельцы.



Так, на днях в дежурную часть обратился житель села Азикеево и рассказал, что выпустил на вольный выпас тёлку, но она домой не вернулась. На следующий день хозяин отправился на поиски коровы, однако всё, что ему удалось найти, это её останки. По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Как показывает практика, в большинстве случаев краж скота виноваты сами владельцы ввиду отсутствия контроля над их выпасом. При этом хозяева забывают, что за беспризорный выпас скота установлен административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей.



Кроме того, нередко помещения, предназначенные для содержания животных, не оснащены надежными запирающими устройствами, что позволяет ворам беспрепятственно проникнуть в помещения и осуществить свой злой умысел.



Полиция обращается к населению с убедительной просьбой усилить контроль над сохранностью скота, находящегося в ваших хозяйствах. Поставьте своих животных на учёт в сельской администрации, проведите клеймение и таврирование каждой головы скота. На ночь надёжно закрывайте сараи и загоны. При выгоне скота на луга и пастбища не оставляйте его без присмотра, особенно вблизи автомобильных дорог: коровы и лошади нередко становятся причиной аварий на дороге.

Гузель Дронова, Отдел МВД России по Белорецкому району

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