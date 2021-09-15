Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре и заморозках до -2 градусов

15:20, 15 сен 2021

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям по Республике Башкортостан предупредили об ухудшении метеорологических условий. Согласно информации ведомства, в регионе 16 сентября объявлено штормовое предупреждение по причине порывистого ветра и заморозков.



«16 сентября местами по республике прогнозируются порывы ветра до 18 м/с, в некоторых районах в ночное время и утром заморозки 0, -2», – следует из сообщения.



Жителям республики рекомендуется соблюдать осторожность.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather



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