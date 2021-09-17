В России определились с выходными и праздниками в 2022 году

10:38, 17 сен 2021

Российское правительство утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Согласно календарю, опубликованному в Телеграм-канале кабмина, новогодние каникулы продлятся 10 дней, а майские — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.







— Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно, — говорится в сообщении правительства. — Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.



Таким образом, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Первые и вторые майские праздники продлятся по четыре дня — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая соответственно.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте — с 6-го по 8-е число (день отдыха с субботы 5 марта перенесен на понедельник 7 марта). Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11–13 июня и 4–6 ноября.

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