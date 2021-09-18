Жителям Чишминского района Башкирии не на чем добираться до райцентра

19:37, 18 сен 2021

В Чишминском районе Башкирии сельчан отказываются обслуживать перевозчики из-за нерентабельности маршрута. Пенсионеры, чтобы добраться до больницы, вынуждены просить о помощи родственников или ехать на такси.







«Даже с утра, когда едем в больницу — едем с сыном. Но постоянно ездить со мной они не могут. Автобусы не ходят, приходится ездить на такси — такси стоит 600-700 рублей. А сын не может меня всегда возить. Если автобусы будут ходить — было бы очень хорошо», — рассказала 84-летняя Мария Латыповна.



Проблема с транспортом здесь одна на всех, а большинство местных жителей — это пенсионеры. Чтобы пройти обследование или купить медикаменты, им также приходится ехать в районный центр.

Глава сельсовета о проблеме, конечно, знает. Говорит перевозчик отказались обслуживать этот маршрут из-за низкой рентабельности.





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