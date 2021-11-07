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МЧС по Башкирии предупреждает о ледяном дожде в республике

МЧС по Башкирии предупреждает о ледяном дожде в республике

13:10, 07 ноя 2021

В Башкирии ожидается ледяной дождь и гололедица. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Из-за сложных погодных условий спасатели призвали граждан отказаться от передвижения на личных автомобилях без крайней необходимости. Водителей просят соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также проявить повышенную осторожность на перекрестках и возле остановочных павильонов. Кроме того, специалисты подчеркивают, что ледяной настил быстрее всего появляется на мостах и путепроводах.

Предельную осторожность следует соблюдать и пешеходам, важно иметь светоотражающие элементы на одежде в темное время суток.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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