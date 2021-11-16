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Жители Башкирии пожаловались на стаи бродячих собак

Жители Башкирии пожаловались на стаи бродячих собак

15:34, 16 ноя 2021

Жители села Аскарово в Абзелиловском районе Башкирии пожаловались на бродячих собак. Как сообщили в соцсетях сельчане, животные преследуют детей.

«Детишки убегают от стаи злобно настроенных собак. Я даже и не заметила бы, но смотрю, дети на заборе сидят и не двигаются. Оказывается, они от собак забрались, боятся, сидят», – написала сельчанка.

Как рассказал глава Аскаровского сельсовета Талгат Агзамов, эта проблема в селе появилась в воскресенье, 14 ноября.


«У нас на весь район один подрядчик, который занимается отловом бродячих животных, их стерилизацией, вакцинированием, биркованием. Я уже обратился к подрядчику, сегодня жду встречи с ним, дальше он будет принимать меры. Каких-то случаев нападений не произошло, к счастью», – сообщил Агзамов.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Абзелиловский район
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