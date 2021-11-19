В Башкирии работники-инвалиды могут остаться без работы, из-за продажи завода
14:31, 19 ноя 2021
В Уфе 13 инвалидов по зрению обратились в Общественную палату Башкирии с просьбой помочь решить проблему с массовыми сокращениями в Уфимском филиале ООО «Белавтодеталь». Как поясняет пресс-служба ОП РБ, завод собираются продать – он принадлежит центральному правлению общества слепых в Москве.
Без работы могут остаться 25 инвалидов: из них первой группы по зрению – 9 человек, второй и третей группы – 8 работников. Уже три инвалида по зрению были вынуждены уволиться.
Причиной продажи стала аварийность здания. При этом коллектив работников утверждает, что юридически этот факт никак не закреплен: помещение требует лишь ремонта.
Член Общественной палаты РБ, адвокат, член правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых Булат Сафин отмечает, что у правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых нет права распоряжаться имуществом.