В Башкирии работники-инвалиды могут остаться без работы, из-за продажи завода

14:31, 19 ноя 2021

В Уфе 13 инвалидов по зрению обратились в Общественную палату Башкирии с просьбой помочь решить проблему с массовыми сокращениями в Уфимском филиале ООО «Белавтодеталь». Как поясняет пресс-служба ОП РБ, завод собираются продать – он принадлежит центральному правлению общества слепых в Москве.







Без работы могут остаться 25 инвалидов: из них первой группы по зрению – 9 человек, второй и третей группы – 8 работников. Уже три инвалида по зрению были вынуждены уволиться.



Причиной продажи стала аварийность здания. При этом коллектив работников утверждает, что юридически этот факт никак не закреплен: помещение требует лишь ремонта.

«Для нас эта работа – смысл жизни. Другую работу нам никто не предложит. Десятилетиями создаваемый коллектив будет выброшен на улицу. Обращаемся к вам с просьбой предотвратить продажу предприятия и вывод активов из республики», – говорится в обращении.





Член Общественной палаты РБ, адвокат, член правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых Булат Сафин отмечает, что у правления Башкирской республиканской организации Всероссийского общества слепых нет права распоряжаться имуществом.

«Надеемся, что прокуратура РБ и прокуратура Кировского района отнесется к этому обращению не формально, а разберется в этом полностью и всесторонне в сложившейся ситуации, поскольку именно на прокуратуру законодательством РФ возложена обязанность по защите прав и законных интересов, как неограниченного круга лиц, так и лиц, которые не могут самостоятельно защищать свои права. Я думаю, что инвалиды первой группы, тем более в таком количестве, могут рассчитывать на защиту со стороны органов прокуратуры», – отметил Сафин.

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Фото: ОП РБ