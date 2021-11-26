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10 семей из Башкирии получили медали «Родительская доблесть»

10 семей из Башкирии получили медали «Родительская доблесть»

16:01, 26 ноя 2021

Десять семей Башкирии удостоили государственной награды «Родительская доблесть». Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров вручил десяти семьям медали «Родительская доблесть». Эту награду получили многодетные семьи и супруги, которые дали семейный уют и воспитывают приёмных детей и детей-инвалидов, из Туймазинского, Чекмагушевского, Давлекановского, Благовещенского, Хайбуллинского и Кушнаренковского районов, а также города Уфы. Церемония была приурочена ко Дню матери.


«Понимая значимость поддержки материнства, отцовства и детства руководство республики старается делать все зависящее по всем направлениям этой работы, несмотря на сложный период, связанный с пандемией. Ежегодно на государственную поддержку семей и детей и укрепление инфраструктуры детства мы направляем порядка 100 млрд. рублей», — приводит пресс-служба слова Назарова, который отметил, что всего в Башкирии проживает около 50 тысяч многодетных семей.

Сообщается, что в регионе в дополнение к федеральным, оказывается свыше 30 региональных мер поддержки таким семьям.

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Подробности: https://regnum.ru/news/society/3434119.html
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Источник: regnum.ru
Фото: соцсети
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