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В Башкирии на новогоднем празднике детям раздали пустые коробки из-под подарков

В Башкирии на новогоднем празднике детям раздали пустые коробки из-под подарков

22:38, 24 дек 2021

Праздник состоялся 22 декабря в парке «Демский». Родители сообщили, что там были дети со всех школ района.

В итоге подарков на всех не хватило. Но и тем, кому хватило - не повезло. При вскрытии дома оказалось, что коробки пустые.

Организатором мероприятия выступило МУП «Уфапарк», куда и входит парк «Демский». Заместитель директора МУП «Уфапарк» Зайцева сообщила, что в качестве подарка детям раздавался набор для плетения браслетов и, возможно, пустая коробка оказалась браком производителя, так как сознательно отдавать ребенку пустой подарок никто бы не стал.

Еще она добавила, что целью мероприятия было веселье, а не подарки.

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Источник: Моя Уфа
Теги: Уфа
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