В Печоре ветерана принуждают погасить налог за подарки к 9 Мая

17:41, 15 янв 2022

Не так давно участнику Великой Отечественной войны М. А. Урасиновой на почту пришло уведомление из ФНС. Там сообщалось, что бабушке нужно заплатить некоторую пошлину.



Как удалось выяснить ее дочери, дело касалось налога за подарок, переданный старушке от местной администрации ко Дню Победы. В пресс-службе ФНС Коми сообщили, что подарок, приобретенный из бюджета, не должен облагаться налогом. Если же презент был оплачен иными средствами, и его стоимость превышает 10 т.р. - за него выплачивается налог. Последний случай и произошел с участником войны.



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