В Башкирии стали известны победители конкурса на лучший новогодний городок

12:15, 20 янв 2022

Лучший новогодний городок выбрали в Башкирии. Об этом 20 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.







Конкурс в Башкирии проводился по пяти номинациям. При этом критериями в оценке новогодних городков были: инновационный подход, наличие и праздничное оформление новогодней ели, оригинальность оформления, использование горок, световых элементов, скульптурных композиций, иллюминации, ледяных или снежных фигур, сказочных персонажей. Также важным критерием при оценке городков стало их содержание и очистка от снега. В результате победителями конкурса были признаны: Номинация «Лучший новогодний городок во внутригородских районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан»: первое место занял Калининский район Уфы; второе место занял Ленинский район Уфы; третье место отдано Октябрьскому району Уфы.

Номинация «Лучший новогодний городок в городских округах»: первое место отдано г. Нефтекамску; второе место — г. Салават; третье — г. Стерлитамак.



Номинация «Лучший новогодний городок в городских поселениях»: первое место — г. Туймазы; второе место — г. Учалы; третье — г. Дюртюли.



Номинация «Лучший новогодний городок в сельских поселениях»: победителем стал Татышлинский район, на втором месте разместился Кигинский район, третье место занял Илишевский район.



Номинация «Лучший новогодний городок на придомовой территории многоквартирного дома»: первое место — г. Уфа, ул. Софьи Перовской, 13; второе место — г. Нефтекамск, ш. Березовское, 8в; третье место — г. Ишимбай, ул. Ленина, 2.



Победители будут награждены дипломами и денежными премиями в размере от ста тысяч рублей до 2,5 млн рублей.









Отмечается, что денежные призы можно будет расходовать на приобретение коммунальной техники, а также на благоустройство муниципалитета или придомовой территории.





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