В Башкирии набор для новорожденных пополнится двумя предметами

11:35, 24 янв 2022

Как сообщает ИА «Башинформ», благодаря указу главы Башкирии матери получат новый набор для своих малышей. Ранее комплект состоял всего из шести предметов, а теперь в подарок добавятся еще две полезные вещи.







Вспомним, что же входило в состав подарочного набора для мам – это детский плед, уголок с вышивкой башкирского орнамента, кофточка, ползунки, шапочка из хлопчатобумажного полотна и поздравительный вкладыш от главы Башкирии. Стоимость –1600 рублей. Этой весной, на радость новородившим добавятся вязаный комбинезон и сумка.

На поддержку со стороны государства смогут рассчитывать любые семьи вне зависимости от их материального положения. Также напомним, что многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей с ограниченными возможностями имеют дополнительные привилегии.





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