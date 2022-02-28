Погода в Башкортостане 28 февраля 2022: похолодает до -15

08:14, 28 фев 2022

В Башгидрометцентре рассказали, какая погода ждет жителей республики в ближайшие дни. Несмотря на приход весны, ночи будут морозными.



По сообщениям синоптиков, в понедельник, 28 февраля, ночью в Башкирии температура опустится до -9°, -14°. Днем воздух прогреется до -2°, +3°. Существенных осадков не ожидается, ветер слабый – восточный, северо-восточный.







1 марта также пройдет без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится до -5°, -10°, при прояснениях – до -15°. Днем потеплеет до -1°, +4°. Слабый ветер будет переменных направлений.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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