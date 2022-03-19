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Житель Башкирии сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом

Житель Башкирии сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом

13:49, 19 мар 2022

Накануне в соцсетях появился видеоролик, снятый в одном из дворов Нефтекамска. На видео молодой человек сделал своей девушке предложение руки и сердца необычным способом. Парень арендовал автокран и поднялся на уровень окна квартиры, где живет его возлюбленная. Видно было, что нефтекамец волнуется.

- Вот такая композиция цветов у меня, сейчас буду делать предложение Полине, - говорит на камеру парень, находясь в люльке автокрана.

Поднявшись к окну своей избранницы, парень постучал в окно и позвал девушку. Он подарил цветы и сделал предложение.

- Это самое, Полин, выходи за меня? – говорит молодой человек. Девушка не устояла перед таким романтическим поступком и согласилась на предложение руки и сердца. Правда, войти в квартиру через окно своему жениху она не позволила.


- Предложение сделал и все, можешь гулять, - сказала на камеру девушка и закрыла окно.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Нефтекамск
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