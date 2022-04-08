В Башкирии пройдут общереспубликанские субботники

18:35, 08 апр 2022

В Башкирии определены даты субботников. Согласно распоряжению правительства РБ, субботники пройдут с 9 апреля по 8 мая.



В течение месяца в регионе пройдут общереспубликанские субботники по очистке, благоустройству и озеленению территорий. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РБ.







Едиными днями субботников определены 9 и 23 апреля.



Министерствам, госкомитетам, ведомствам и муниципалитетам поручено провести уборку дворов, улиц, парков, обеспечить проведение субботников на территориях, закрепленных за предприятиями, учреждениями и организациями.



Напомним, на оперативном совещании в правительстве РБ 4 апреля Глава региона Радий Хабиров дал поручение очистить территории городов и сел от грязи и снега.





— К 1 мая наши города и села должны быть вылизаны. Они должны «отряхнуться» от грязи, накопленной за зиму, от снега и т.д., — высказался Радий Хабиров и дал поручение и.о. министра ЖКХ РБ Алану Марзаеву организовать уборку территорий — проведение субботников, санитарных четвергов.





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