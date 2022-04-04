Глава Башкирии велел к 1 мая «вылизать» от грязи районы Башкирии

13:18, 04 апр 2022

К 1 мая города и сёла Башкирии «должны быть вылизаны». Такое заявление сделал глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в региональном правительстве 4 апреля.



Хабиров отметил, что они «должны отряхнуться» от грязи, накопленной за зиму, а также избавиться от снега и воды.



Руководитель региона дал поручение и.о. главы минЖКХ республики Алану Марзаеву собрать совещание с заместителями и решить проблему.



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