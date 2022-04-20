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Минтруда Башкирии напомнило о длинных выходных в начале мая

Минтруда Башкирии напомнило о длинных выходных в начале мая

09:20, 20 апр 2022

В честь майских праздников и переносов выходных с января жители Башкирии будут отдыхать с 30 апреля по 4 мая и с 7 по 10 мая включительно. Об этом напоминает минтруда республики.

30 апреля выпадает на субботу и является выходным днём, 1 мая – нерабочий праздничный день – выпадает на воскресенье и потому переносится на 2 мая, которое в этом году объявлено в республике нерабочим праздничным днём в честь Уразы-байрама. Выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая, а мусульманский праздник совпадает со 2 мая и выходной переносится на среду 4 мая. 7 и 8 мая являются выходными, а 9 мая – День Победы – нерабочим праздничным днём. Выходной с воскресенья 2 января перенесён на 10 мая.


Таким образом, жители республики отдохнут сначала пять дней подряд, потом выйдут на работу на два дня 5 и 6 мая, и затем снова уйдут на отдых на четыре дня.

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Источник: ufa.aif.ru
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