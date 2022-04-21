Погода в Башкирии 21 апреля 2022 года: местами дождь и сильный ветер

08:07, 21 апр 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. Метеорологи проинформировали, что 21 и 22 апреля ожидается дождь и порывистый северный ветер.







По предоставленной информации, 21 апреля местами пройдет небольшой дождь, ветер будет умеренный северного направления. Температура воздуха днем +7,+12°, по югу республики до +17°.



22 апреля существенных осадков не пообещали. В южных районах ожидается небольшой дождь. Также в прогнозе стоит порывистый северный ветер. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем +9,+14°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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