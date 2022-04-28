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Изнасилованная полицейскими дознавательница из Уфы начала новую жизнь

Изнасилованная полицейскими дознавательница из Уфы начала новую жизнь

22:30, 28 апр 2022

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Ф. круто изменила жизнь и отдала себя творчеству и музыке.

Громкая история секс-скандала в отделении МВД на улице Октябрьской революции в Уфе прогремела на всю страну осенью 2018 года. Трое уже бывших высокопоставленных полицейских Павел Яромчук, Салават Галиев и Эдуард Матвеев собрались вместе в ночь с 29 на 30 октября дабы весело провести время. Разумеется, что мужчины выпили и решили позвать «подкрепление» из пары молодых сотрудниц. Было много версий того, как на самом деле проходила вечеринка, но после нее 23-летняя дознавательница заявила об изнасиловании. После расследования и бесчисленного количества судебных заседаний Верховный суд Башкирии приговорил полицейских к 5, 6 и 7 годам заключения в колонии общего режима.

Судя по всему, 23-летняя Гульназ вообще не должна была оказаться в полиции. Уже осенью 2018 года выяснилась, что хрупкая девушка всегда мечтала стать певицей и даже записывала неплохую для любительского уровня музыку.

Тем не менее, после окончания школы она поступила в Уфимский юридический институт, а затем устроилась дознавателем в отделении полиции. Вероятно, что в один момент творческая девушка все же решилась пойти по стопам своего отца – уважаемого офицера и бывшего командира ОМОН Башкирии Ирека Сагитова. Ничего хорошего из этого, к сожалению, так и не вышло.


После окончания неприятной истории Гульназ решила начать адвокатскую практику. Судя по соцсетям, она ей занимается и сейчас, а также бесплатно консультирует сложные правовые ситуации.

Тем не менее, прямо сейчас огромную часть жизни девушки занимается творчество. Она записывает как собственные песни, так и каверы на произведения иностранных артистов.



- Так круто, что я просто взяла и перевернула свою жизнь на 180 градусов в этом году. Теперь никто не знает, где я, с кем я, и чем занимаюсь и что мне интересно. Суперповорот. Аплодирую себе стоя! Дальше – больше, - пишет Гульназ.

Также девушка призналась, что готова выступать с гастролями, но после того, как запишет достаточное количество песен.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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