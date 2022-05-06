Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии синоптики озвучили прогноз погоды на май и начало лета 2022 года

В Башкирии синоптики озвучили прогноз погоды на май и начало лета 2022 года

16:56, 06 май 2022

Какая погода ожидается в Башкирии в мае и начале лета? Станет ли, наконец, тепло, и когда прекратятся ночные заморозки?

В первой половине мая возможны затоки холода — понижения температуры воздуха могут составить до -2,-3 градусов в ночные часы. И лето в этом году будет отличаться от предыдущего. Прошлое было жарким и засушливым. Но двух подряд засушливых лета в Башкирии не бывает. Поэтому в этом году нужно готовиться к тому, что лето будет более влажным, и осадков выпадет больше.

Ранее во время пресс-конференции ТАСС прогноз на грядущее лето дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что низких температур летом не будет. Так, в июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, на северной половине Красноярского края и в других регионах температурный класс ожидается выше нормы.  В целом, по данным синоптика,  летом низких и холодных месяцев не прогнозируется. Температурный фон будет около и выше нормы.


По данным портала Гисметео, жарких дней в мае не будет. Максимальная температура воздуха составит всего +22 градуса. И таких теплых дней будет немного. В основном в мае будут преобладать дождливые дни с дневной температурой воздуха +12, +17 градусов. Несколько дней ожидаются и вовсе холодными — до +8 градусов. Таким же будет и начало июня. Повышение температуры — выше +20 градусов — начнется лишь после восьмого числа первого летнего месяца.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: из открытых источников
Читайте также

Погода в Башкортостане: каким ожидается май 2022 года в республике
Общество в Башкирии
Погода в Башкортостане: каким ожидается май 2022 года в республике
До середины недели на всей территории России будет очень жарко
Общество в Башкирии
До середины недели на всей территории России будет очень жарко
Стало известно, какая погода будет в Башкирии весной и летом
Это интересно
Стало известно, какая погода будет в Башкирии весной и летом
Гидрометцентр рассказал, какая будет погода в сентябре
Это интересно
Гидрометцентр рассказал, какая будет погода в сентябре


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: