В Башкирии синоптики озвучили прогноз погоды на май и начало лета 2022 года

16:56, 06 май 2022

Какая погода ожидается в Башкирии в мае и начале лета? Станет ли, наконец, тепло, и когда прекратятся ночные заморозки?







В первой половине мая возможны затоки холода — понижения температуры воздуха могут составить до -2,-3 градусов в ночные часы. И лето в этом году будет отличаться от предыдущего. Прошлое было жарким и засушливым. Но двух подряд засушливых лета в Башкирии не бывает. Поэтому в этом году нужно готовиться к тому, что лето будет более влажным, и осадков выпадет больше.



Ранее во время пресс-конференции ТАСС прогноз на грядущее лето дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что низких температур летом не будет. Так, в июне в северной половине европейской территории России, на Урале, в Западной Сибири, на северной половине Красноярского края и в других регионах температурный класс ожидается выше нормы. В целом, по данным синоптика, летом низких и холодных месяцев не прогнозируется. Температурный фон будет около и выше нормы.





По данным портала Гисметео, жарких дней в мае не будет. Максимальная температура воздуха составит всего +22 градуса. И таких теплых дней будет немного. В основном в мае будут преобладать дождливые дни с дневной температурой воздуха +12, +17 градусов. Несколько дней ожидаются и вовсе холодными — до +8 градусов. Таким же будет и начало июня. Повышение температуры — выше +20 градусов — начнется лишь после восьмого числа первого летнего месяца.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из открытых источников