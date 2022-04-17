Погода в Башкортостане: каким ожидается май 2022 года в республике

10:07, 17 апр 2022

Какая погода ожидается в Башкирии в конце апреля и в мае? По мнению профессора, доктора географических наук, заведующего кафедрой гидрологии и геоэкологии Башкирского государственного университета Ауфара Гареева, во второй половине апреля резкое повышениетемпературы воздуха и засушливые явления в этом году маловероятны.







По словам ученого, превышение апрельских температур на 1-2 градуса удивления уже не вызывает. Это не аномалия. Солнечные и теплые дни ожидают жителей республики в мае. Однако в первой половине месяца еще возможны затоки холода. В ночные часы температура воздуха еще будет понижаться до -2,-3 градусов.



По данным синоптиков Гисметео, на следующей неделе погода будет прохладной и пасмурной. Повышение температуры воздуха произойдет в самом конце месяце. Столбик термометра поднимется до +19, +21 градуса.



В майские праздники погода будет контрастной. Теплые и солнечные дни будут сменяться дождливыми. Самыми теплыми днями майских праздников станут 9 и 10 мая. Воздух прогреется до +20, +22 градусов.





По-летнему тепло станет уже с 12 мая. Температура воздуха поднимется до +24, +26 градусов.



Кстати, лето в этом году, по мнению Ауфара Гареева, засушливым не будет. Выпадет больше атмосферных осадков, чем в прошлом году, и лето в целом будет более благоприятным.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из открытых источников