Стала известна численность жителей в Башкирии

09:35, 31 май 2022

На оперативном совещании в правительстве глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал предварительные результаты Всероссийской переписи населения.







Накануне стало известно, что в регионе в ней приняли участие 4 миллиона человек. Башкирия оказалась на 7 месте среди субъектов РФ по численности. Радий Хабиров назвал показатель неплохим и объяснил, как удалось увеличить численность республики.



«Объяснения простые. Последние 2-3 года мы четко фиксируем изменения миграционных потоков. У нас положительное сальдо трудовой миграции, положительное сальдо студентов и учащихся. Студентов на 2 тысячи больше приехало учиться. Это хорошо, но мы прекрасно знаем, что главный показатель у нас рождаемость, а она снижается», – высказался Радий Хабиров.

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