Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2023 году

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2023 году

14:04, 23 июн 2022

Министерство труда России подготовило проект о переносе выходных дней в 2023 году. Об этом сообщили в telegram-канале Минтруда.

«Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — сообщили в министерстве.



Выходные 1 и 8 января оба выпадают на воскресенье, в связи с чем переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в мае выходными станут 1, 8 и 9 мая. В феврале выходные — 23-е и 24-е. Также можно будет законно отдохнуть 12 июня и 6 ноября (поскольку праздничный день 4 ноября выпадает на субботу).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Читайте также

Как будем отдыхать в новогодние праздники 2019 года
Это интересно
Как будем отдыхать в новогодние праздники 2019 года
Одобрен график выходных и праздничных дней на 2018 год
Общество в Башкирии / Это интересно
Одобрен график выходных и праздничных дней на 2018 год
В России определились с выходными и праздниками в 2022 году
Общество в Башкирии
В России определились с выходными и праздниками в 2022 году
В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году
Общество в Башкирии
В какие дни жители Башкирии будут отдыхать в 2019 году


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: