Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2023 году

14:04, 23 июн 2022

Министерство труда России подготовило проект о переносе выходных дней в 2023 году. Об этом сообщили в telegram-канале Минтруда.



«Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим», — сообщили в министерстве.







Выходные 1 и 8 января оба выпадают на воскресенье, в связи с чем переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в мае выходными станут 1, 8 и 9 мая. В феврале выходные — 23-е и 24-е. Также можно будет законно отдохнуть 12 июня и 6 ноября (поскольку праздничный день 4 ноября выпадает на субботу).

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