Двум уроженцам Башкирии присвоили звания Героев России посмертно

13:44, 01 авг 2022

Двое военнослужащих из Башкортостана стали Героями Российской федерации – почетные звания им присвоили посмертно. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал глава региона, признавшись, что церемония была «очень тяжелой».



Героями России, согласно указу Владимира Путина, стали уфимец Максим Серафимов и уроженец Абзелиловского района Тамерлан Ильгамов.







- Мы вручили Звезды Героев России родителям парней, родители живы, - рассказал Радий Хабиров. – Признаюсь, церемония была очень тяжелой, но мы гордимся нашими ребятами.



Еще четыре уроженца республики получили посмертно Ордена Мужества: Владимир Кельдин и Альберт Аллагулов из Уфы, Марсель Курманалин из Кармаскалинского района и Егор Ефимов из Сибая.



Руководитель республики отметил, что читал историю подвигов башкирских воинов и сравнил их с героическими историями советских фронтовиков во время Великой Отечественной войны.





- Помните, как мы все читали: люди закрывали собой своих товарищей, горели в танках. Примерно такие истории.



Аппарату правительства и главам муниципалитетов он поручил позаботиться о детях, которые остались у погибших военных. Он поручил не упускать из виду судьбы этих семей и помогать во всех возможных вопросах.

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