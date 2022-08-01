Двум уроженцам Башкирии присвоили звания Героев России посмертно
13:44, 01 авг 2022
Двое военнослужащих из Башкортостана стали Героями Российской федерации – почетные звания им присвоили посмертно. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал глава региона, признавшись, что церемония была «очень тяжелой».
Героями России, согласно указу Владимира Путина, стали уфимец Максим Серафимов и уроженец Абзелиловского района Тамерлан Ильгамов.
- Мы вручили Звезды Героев России родителям парней, родители живы, - рассказал Радий Хабиров. – Признаюсь, церемония была очень тяжелой, но мы гордимся нашими ребятами.
Еще четыре уроженца республики получили посмертно Ордена Мужества: Владимир Кельдин и Альберт Аллагулов из Уфы, Марсель Курманалин из Кармаскалинского района и Егор Ефимов из Сибая.
Руководитель республики отметил, что читал историю подвигов башкирских воинов и сравнил их с героическими историями советских фронтовиков во время Великой Отечественной войны.
- Помните, как мы все читали: люди закрывали собой своих товарищей, горели в танках. Примерно такие истории.
Аппарату правительства и главам муниципалитетов он поручил позаботиться о детях, которые остались у погибших военных. Он поручил не упускать из виду судьбы этих семей и помогать во всех возможных вопросах.