Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Двум уроженцам Башкирии присвоили звания Героев России посмертно

Двум уроженцам Башкирии присвоили звания Героев России посмертно

13:44, 01 авг 2022

Двое военнослужащих из Башкортостана стали Героями Российской федерации – почетные звания им присвоили посмертно. Об этом в ходе оперативного совещания рассказал глава региона, признавшись, что церемония была «очень тяжелой».

Героями России, согласно указу Владимира Путина, стали уфимец Максим Серафимов и уроженец Абзелиловского района Тамерлан Ильгамов.



- Мы вручили Звезды Героев России родителям парней, родители живы, - рассказал Радий Хабиров. – Признаюсь, церемония была очень тяжелой, но мы гордимся нашими ребятами.

Еще четыре уроженца республики получили посмертно Ордена Мужества: Владимир Кельдин и Альберт Аллагулов из Уфы, Марсель Курманалин из Кармаскалинского района и Егор Ефимов из Сибая.

Руководитель республики отметил, что читал историю подвигов башкирских воинов и сравнил их с героическими историями советских фронтовиков во время Великой Отечественной войны.


- Помните, как мы все читали: люди закрывали собой своих товарищей, горели в танках. Примерно такие истории.

Аппарату правительства и главам муниципалитетов он поручил позаботиться о детях, которые остались у погибших военных. Он поручил не упускать из виду судьбы этих семей и помогать во всех возможных вопросах.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Уфа Абзелиловский район
Читайте также

В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества
Общество в Башкирии
В Кугарчинском районе Башкирии открыли мемориал защитникам Отечества
В Башкирии наградили врачей республиканских больниц
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии наградили врачей республиканских больниц
Владимир Путин направил в адрес врио Главы региона Радия Хабирова поздравление с Днём Победы
Политика в Башкирии
Владимир Путин направил в адрес врио Главы региона Радия Хабирова поздравление с Днём Победы
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ефимов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Максим Ефимов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: