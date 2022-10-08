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Путин присвоил награды двум медикам из Уфы

Путин присвоил награды двум медикам из Уфы

12:49, 08 окт 2022

Двум медикам из Уфы присвоили почетные звания за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники. Указ подписал президент Владимир Путин накануне, 7 октября.



Так, звание заслуженного врача России получила заведующая женской консультацией родильного дома № 3 в Уфе Флера Ташбулатова. Как сообщается на официальном сайте роддома, акушер-гинеколог имеет большой профессиональный опыт. Ташбулатовой ранее было присвоено звание заслуженного врача Башкирии, также она награждена памятной медалью программы «Святость материнства».

— Флера Фанилевна уже много лет трудится на благо здоровья женщин и отдает много сил во имя сохранения жизни и здоровья будущих детей, — сообщается на сайте роддома.


Главной медсестре Республиканской клинической больницы № 2 (РКБ № 2) Зульфие Нигмаджановой присвоили звание заслуженного работника здравоохранения России. По данным Ассоциации медсестер Башкирии, Нигмаджанова работает в РКБ № 2 с 1997 года. Она начинала карьеру с должности палатной медсестры. Медик награждена почетными грамотами Минздрава республики и Рескома Профсоюза работников здравоохранения России.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Medsestrarb.ru, Rd3-ufa.ru
Теги: здравоохранение Путин Владимир Владмирович
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