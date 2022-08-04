Погода в Башкирии 5 августа 2022 года: жара и без осадков

22:03, 04 авг 2022

В Башкирии снова установится жаркая погода. С прогнозом на пятницу, 5 августа, познакомили синоптики Башгидромета.



По информации региональной метеослужбы, 5 августа будет преимущественно без осадков.



Температура воздуха ночью составит +12,+17 градусов, местами опустится до + 7 градусов. Днем будет жарко: + 24, + 29 градусов.



Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный слабый, днем – порывистый.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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