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Погода в Башкирии 5 августа 2022 года: жара и без осадков

Погода в Башкирии 5 августа 2022 года: жара и без осадков

22:03, 04 авг 2022

В Башкирии снова установится жаркая погода. С прогнозом на пятницу, 5 августа, познакомили синоптики Башгидромета.

По информации региональной метеослужбы, 5 августа будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью составит +12,+17 градусов, местами опустится до + 7 градусов. Днем будет жарко: + 24, + 29 градусов.

Ветер прогнозируется восточный, северо-восточный слабый, днем – порывистый.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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