Погода в Башкирии 3 августа 2022 года: жара возвращается
22:51, 02 авг 2022
В Башкирии стоит жаркая погода. Синоптики озвучили подробный прогноз на завтра, 3 августа.
По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике ожидается погода преимущественно без осадков, ночью местами пройдет кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.
Ветер северо-восточный, восточный, ночью умеренный, днем порывистый.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
i-gazeta.com
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