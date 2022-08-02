Погода в Башкирии 3 августа 2022 года: жара возвращается

22:51, 02 авг 2022

В Башкирии стоит жаркая погода. Синоптики озвучили подробный прогноз на завтра, 3 августа.



По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике ожидается погода преимущественно без осадков, ночью местами пройдет кратковременный дождь.



Температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов. Днем воздух прогреется до +28 градусов.



Ветер северо-восточный, восточный, ночью умеренный, днем порывистый.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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