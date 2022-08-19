Погода в Башкирии 20 августа 2022 года: жара до +29 градусов

22:31, 19 авг 2022

Синоптики рассказали о погоде в грядущие выходные. По данным Башгидрометцентра, в республике 20 и 21 августа ожидается сухая погода. Воздух прогреется до +29°.



Так, 20 августа пообещали умеренный северный ветер. Ночью будет прохладно – от +7,+12°, местами до +2°, днем же установится жара – до +23,+28°.



В воскресенье, 21 августа, пообещали небольшой дождь в восточных районах республики. Ветер будет все таки северный слабый. Температура воздуха ночью +10,+15°, местами до +5°, днем +24,+29°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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