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В Уфе на время ремонта закроют Сафроновский проезд

В Уфе на время ремонта закроют Сафроновский проезд

10:58, 14 сен 2022

В Уфе с 21:00 15 сентября до 7:30 16 сентября будет закрыто движение по железнодорожному переезду 1622 километра перегона Уфа-Черниковка. Речь идет о Сафроновском проезде. Там на время ограничения будет вестись аварийный ремонт пути. Об этом 13 сентября предупредили в городской администрации.

Мэрия рекомендовала жителям, планирующим свой путь через переезд, искать альтернативные маршруты.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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