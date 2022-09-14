В Уфе на время ремонта закроют Сафроновский проезд

10:58, 14 сен 2022

В Уфе с 21:00 15 сентября до 7:30 16 сентября будет закрыто движение по железнодорожному переезду 1622 километра перегона Уфа-Черниковка. Речь идет о Сафроновском проезде. Там на время ограничения будет вестись аварийный ремонт пути. Об этом 13 сентября предупредили в городской администрации.



Мэрия рекомендовала жителям, планирующим свой путь через переезд, искать альтернативные маршруты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram