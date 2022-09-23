Погода в Башкирии 23 сентября 2022 года: жара и без осадков

08:26, 23 сен 2022

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.



23 сентября не ожидается существенных осадков. Температура днем достигнет +20...+25 градусов. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.



24 сентября также не ожидается осадков. Ночью температура воздуха составит +9...+14 градусов, в горных районах до +3...+8 градусов. Днем +20...+25 градусов. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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