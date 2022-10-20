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Стало известно, сколько мобилизованных жителей осталось отправить Башкирии

Стало известно, сколько мобилизованных жителей осталось отправить Башкирии

12:16, 20 окт 2022

Сегодня военный комиссар Башкортостана Михаил Блажевич выступил перед депутатами Госсобрания республики. Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, военком РБ сообщил, что республике к местам боевого слаживания осталось отправить порядка 20–30 мобилизованных жителей Башкортостана.



По его словам, врачебная комиссия в военкомате республики имела доступ к региональной информационно-аналитической медицинской системе «ПроМед», и врачи могли отследить, какие хронические заболевания имеют лица, получившие повестки в ходе мобилизации.

Михаил Блажевич также рассказал, что денежное довольствие за сентябрь и октябрь мобилизованным начали выплачивать, все решения уже приняты. Напомним, вчера в ходе заседания Совета безопасности Президент России заявил, что денежное довольствие мобилизованных россиян должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.


«Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал Путин во время заседания Совета безопасности РФ.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: мобилизация спецоперация Блажевич Михаил военкомат
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