Бомбоубежище в Уфе показали изнутри

11:53, 21 окт 2022

Власти показали защитные сооружения на предприятиях Кировского района Уфы. Фотографии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал глава администрации района Илвир Нурдавлятов, который накануне посетил их.



«В целом работа в этом направлении ведется, объекты и оборудование сохраняются должным образом. Где необходимо проводится ремонт», - написал он.



Чиновник отметил, что в ходе выборочного обследования были обнаружены небольшие замечания, которые власти устранят.

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