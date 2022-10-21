Бомбоубежище в Уфе показали изнутри

Власти показали защитные сооружения на предприятиях Кировского района Уфы. Фотографии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал глава администрации района Илвир Нурдавлятов, который накануне посетил их.
«В целом работа в этом направлении ведется, объекты и оборудование сохраняются должным образом. Где необходимо проводится ремонт», - написал он.
Чиновник отметил, что в ходе выборочного обследования были обнаружены небольшие замечания, которые власти устранят. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram