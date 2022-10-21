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Бомбоубежище в Уфе показали изнутри

Бомбоубежище в Уфе показали изнутри

11:53, 21 окт 2022

Власти показали защитные сооружения на предприятиях Кировского района Уфы. Фотографии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал глава администрации района Илвир Нурдавлятов, который накануне посетил их.

«В целом работа в этом направлении ведется, объекты и оборудование сохраняются должным образом. Где необходимо проводится ремонт», - написал он.

Чиновник отметил, что в ходе выборочного обследования были обнаружены небольшие замечания, которые власти устранят.
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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа бомбоубежище
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