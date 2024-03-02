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В Уфе посмертно представили к ордену Мужества участника СВО Матвея Маломожнова

В Уфе посмертно представили к ордену Мужества участника СВО Матвея Маломожнова

23:11, 02 мар 2024

В Уфе состоялась церемония прощания с рядовым гранатометчиком Матвеем Маломожновым, который погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях разместил глава столичного Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Матвей Маломожнов в прошлом году принял осознанное решение подписать контракт и отправиться на СВО.
«Он с честью и доблестью выполнял свой воинский долг, проявляя стойкость и мужество. К сожалению, при выполнении боевого задания Матвей погиб», - написал Илвир Нурдавлятов.

За проявленные героизм и отвагу рядовой Маломожнов посмертно представлен к ордену Мужества.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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