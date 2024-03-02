В Уфе посмертно представили к ордену Мужества участника СВО Матвея Маломожнова
23:11, 02 мар 2024
В Уфе состоялась церемония прощания с рядовым гранатометчиком Матвеем Маломожновым, который погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях разместил глава столичного Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Матвей Маломожнов в прошлом году принял осознанное решение подписать контракт и отправиться на СВО.
«Он с честью и доблестью выполнял свой воинский долг, проявляя стойкость и мужество. К сожалению, при выполнении боевого задания Матвей погиб», - написал Илвир Нурдавлятов.
За проявленные героизм и отвагу рядовой Маломожнов посмертно представлен к ордену Мужества.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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