В Башкирии простились с участником СВО Ильфиром Фаузетдиновым

17:01, 23 фев 2024

В деревне Чишма-Уракаево Аскинского района Башкирии состоялась траурная церемония прощания с 28-летним рядовым Ильфиром Фаузетдиновым, погибшим при выполнении задач специальной военной операции.

Глава администрации района Динис Юсупов в своем блоге рассказал о том, как проходило прощание с Ильфиром. Жители деревни с глубоким прискорбием проводили в последний путь своего земляка, отдав дань памяти и уважения его мужеству и героизму.

Ильфир Фаузетдинов, уроженец Аскинского района, с честью и достоинством исполнял свой воинский долг. Он принимал непосредственное участие в штурме стратегически важных городов, проявляя стойкость и отвагу. За свои заслуги рядовой Фаузетдинов был неоднократно награжден, в том числе медалью "За отвагу".

"Для своих родителей Ильфир был опорой и поддержкой, для сестер и братьев - заботливым сыном, для друзей - верным и надежным товарищем. Разделяю горечь утраты с родными и близкими Ильфира. Скорблю вместе с вами", - написал Динис Юсупов, выражая искренние соболезнования семье погибшего воина.

Память о мужестве и самоотверженности Ильфира Фаузетдинова навсегда останется в сердцах его земляков.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети